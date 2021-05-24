Прага, , 22:49 — REGNUM Разработчики Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator вскоре добавят в игры многопользовательский режим. Об этом 24 мая сообщает портал PCGamesN.

Геймеры уже сейчас могут оценить онлайн-функции в рамках бета-тестирования American Truck Simulator. Стоит отметить, что официальный онлайн-режим Convoy в отличие от режима TruckersMP, созданного сообществом, предоставит геймерам меньше возможностей, но при этом даст ряд преимуществ.

Игроки смогут создавать частные сессии, рассчитанные лишь на восемь человек. Однако в Convoy будет работать синхронизация дорожного трафика, генерируемого искусственным интеллектом, времени и погодных условий. Таким образом, игроки не будут ездить по пустым дорогам.

Напомним, разработкой обеих видеоигр в жанре симулятора дальнобойщика занимается чешская студия SCS Software. Euro Truck Simulator 2 вышла в 18 октября 2012 года, релиз American Truck Simulator состоялся 2 февраля 2016-го.

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