Вашингтон, 24 мая, 2021, 22:43 — ИА Регнум. Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress, способный нести ядерное оружие, совершил полет над акваторией Черного моря, сообщают 24 мая авиамониторинговые интернет-ресурсы.

Steve Lynes Boeing B-52H Stratofortress ВВС США

По их данным, боевой самолет с бортовым номером 60−0013 взлетел с авиабазы Морон в Испании, прошел над водами Средиземного моря, северной частью Италии, Адриатикой, Хорватией, Венгрией и Румынией, а затем возле южных границ Одесской области появился в воздушном пространстве над Черным морем.

Наблюдатели считают, что в полете могли участвовать два самолета этого типа, но у одного из них был отключен транспондер.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая ВВС США перебросили в Испанию оперативную бомбардировочную группу B-52H Stratofortress 2-го бомбардировочного крыла, постоянно базирующегося на авиабазе Барксдейл в штате Луизиана.