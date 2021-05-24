Салехард, , 22:42 — REGNUM Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк уходит в отставку. Об этом Znak.com сообщили собственные источники в авиакомпании.

Решение об отставке Василия Крюка, по сведениям от источников, было принято на заседании совета директоров авиакомпании, которое проводил лично губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Авиакомпания «Ямал» почти полностью принадлежит правительству региона. Причины отставки Крюка не называются.

Василий Крюк возглавлял авиакомпанию «Ямал» с 1997 года. Он является одним из самых крупных землевладельцев России по версии журнала Forbes. Общая площадь задекларированных им земельных участков составляет свыше 370 кв. км. За 2020 год он задекларировал доход почти 87 млн рублей.

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