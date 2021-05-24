Вербания, , 22:36 — REGNUM Представители нескольких организаций могут стать обвиняемыми по делу о крушении фуникулера на севере Италии, заявила в понедельник, 24 мая, прокурор города Вербания Олимпия Босси.

Будут предъявлены обвинения в убийстве двух и более граждан, а также в причинении вреда здоровью по неосторожности (речь о младенце, в тяжелом состоянии попавшем в больницу).

Основная версия причин трагедии, которая унесла жизни 13 человек — выход из строя предохранительной тормозной системы канатной дороги.