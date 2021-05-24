Богота, , 22:35 — REGNUM Число пострадавших во время протестов в Колумбии достигло 2051, сообщает 24 мая колумбийское министерство национальной обороны в Twitter.

Уточняется, что за время протестов, начавшихся 28 апреля, пострадали 1040 гражданских лиц и ещё 1011 силовиков. В ходе акций протеста колумбийские силовики задержали 954 человека, конфисковано 26 226 единиц холодного оружия, 988 — огнестрельного и 452 — пневматического.

Напомним, протесты в столице и ряде других городов Колумбии проходят в связи с налоговой реформой. Власти пошли на значительные уступки.

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