Подгорица, 24 мая, 2021, 22:39 — ИА Регнум. В Черногории за последние 24 часа выявили 43 новых случая заражения коронавирусом, ни одного человека не скончалось от COVID-19. Из больницы выписались 62 пациента. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 24 мая со ссылкой на институт общественного здоровья Черногории.

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Отмечается, что общее количество выявленных случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 99 291, а количество скончавшихся от COVID-19 составляет 1051 человек.

Напомним, что 24 мая в Черногории было подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.