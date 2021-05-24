Ижевск, , 22:29 — REGNUM В рамках национального проекта «Образования» в текущем году будут отремонтированы спортивные залы в 20 сельских школах республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На эти цели было выделено 18 млн рублей из средств федерального бюджета и 8 млн рублей — из бюджета республики. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, средства можно будет потратить не только на ремонт, но и на оборудование спортзалов и пришкольных стадионов.

В результате на эти средства будет, кроме ремонта спортзалов, создан 21 школьный спортивный клуб, оснащено инвентарем пять пришкольных стадионов. Комфортные условия для занятий спортом получат около 5 тыс. детей.

ИА REGNUM напоминает, по итогам 2019 и 2020 годов в Удмуртии был отремонтирован и оснащен новым инвентарем 51 спортивный зад в сельской местности.