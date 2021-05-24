Штат Калифорния, США, , 23:15 — REGNUM В прошлом году запад США пострадал от сильнейших пожаров, однако в этом году ситуация может стать еще страшнее, сообщает 24 мая Associated Press.

Пожар в лесу Firecorps.org

Почва в западных штатах чрезвычайно сухая для этого сезона. Ученые поражаются сухостью многих деревьев считая, что наличие такого огромного количества сухих веток и иголок «это все равно, что бензин».

Это также указывает на то, что в этом году все ведет к еще большему количеству пожаров, сообщил Парк Виллиамс, занимающийся вопросами огня климатолог из калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA). Он также подсчитал, что западная часть страны не была столь сухой с 1895 года и сделал вывод.

РанееИА REGNUMсообщало, что на юго-востоке американского штата Калифорния В 2019 году был объявлен «красный», самый высокий уровеньпожарной опасности. В связи с природными пожарами власти Калифорнии приняли решение об эвакуации 50 тыс. человек.

В 2020 году экс-президент СШАДональд Трамподобрил обращение властей Калифорнии о введении в штате в связи с лесными пожарами режима масштабного бедствия.