Штат Калифорния, США, 24 мая, 2021, 23:15 — ИА Регнум. В прошлом году запад США пострадал от сильнейших пожаров, однако в этом году ситуация может стать еще страшнее, сообщает 24 мая Associated Press.

Firecorps.org Пожар в лесу

Почва в западных штатах чрезвычайно сухая для этого сезона. Ученые поражаются сухостью многих деревьев, считая, что наличие такого огромного количества сухих веток и иголок «это все равно, что бензин».

Это также указывает на то, что в этом году всё ведет к еще большему количеству пожаров, сообщил Парк Виллиамс, занимающийся вопросами огня климатолог из калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA). Он также подсчитал, что западная часть страны не была столь сухой с 1895 года и сделал вывод.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на юго-востоке американского штата Калифорния в 2019 году был объявлен «красный», самый высокий уровень пожарной опасности. В связи с природными пожарами власти Калифорнии приняли решение об эвакуации 50 тыс. человек.

В 2020 году экс-президент США Дональд Трамп одобрил обращение властей Калифорнии о введении в штате в связи с лесными пожарами режима масштабного бедствия.