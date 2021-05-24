Рамалла , , 22:26 — REGNUM Палестинское исламистское движение ХАМАС не имеет причастности к инциденту с рейсом авиакомпании Ryanair в Белоруссии. заявил 24 апреля журналистам спикер движения Фавзи Бархум.

Последователи ХАМАС (сс) Hoheit

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

По его словам, обвинения со стороны официального Минска были выдуманы, чтобы «помешать мировым симпатиям к палестинскому народу и его законному сопротивлению».

Напомним, 23 мая самолётавиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. По утверждению белорусских властей, необходимость в посадке авиалайнера была вызвана угрозой взрыва на борту, якобы поступившей от ХАМАС.

После приземления самолёта в Минске были задержаны находившиеся на борту основатель оппозиционного белорусского телеграм-канала NEXTAРоман Протасевич и гражданка РоссииСофья Сапега.