Рамалла , 24 мая, 2021, 22:26 — ИА Регнум. Палестинское исламистское движение ХАМАС не имеет причастности к инциденту с рейсом авиакомпании Ryanair в Белоруссии, заявил 24 апреля журналистам спикер движения Фавзи Бархум.

(сс) Hoheit Последователи ХАМАС

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По его словам, обвинения со стороны официального Минска были выдуманы, чтобы «помешать мировым симпатиям к палестинскому народу и его законному сопротивлению».

Напомним, 23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. По утверждению белорусских властей, необходимость в посадке авиалайнера была вызвана угрозой взрыва на борту, якобы поступившей от ХАМАС.

После приземления самолёта в Минске были задержаны находившиеся на борту основатель оппозиционного белорусского телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и гражданка России Софья Сапега.