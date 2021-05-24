Мадрид, , 22:24 — REGNUM Сегодня, 24 мая, пресс-служба «Бетиса» в своем твиттере сообщила о подписании нового однолетнего контракта с капитаном команды Хоакином Санчесом.

Соглашение с 39-летним полузащитником будет действовать до следующего лета.

Хоакин Санчес является воспитанником севильской команды. Сперва он защищал цвета команды в период с 1999-го по 2006-й год, а затем вернулся в 2015 году и с тех пор продолжает свое выступление.

В 27 матчах минувшего розыгрыша чемпионата Испании Хоакин набрал 7 (2+5) очков по системе «гол+пас».