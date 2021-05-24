Рим, , 22:20 — REGNUM 44% граждан Италии набрали вес за время пандемии и карантина, таковы итоги исследования национальной бизнес-ассоциации Coldiretti, опубликованные в понедельник, 24 мая.

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Еда в этот период принималась более калорийная, констатировали авторы исследования.

Открытие спортзалов накануне сезона летних отпусков — одно из самых востребованных послаблений, утвержденных властями в последние недели, сказано также в исследовании.

По данным на 24 мая, в Италии умерли 125 335 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 110 (днем ранее — на 72). Число подтвержденных носителей выросло на 2490 (днем ранее — на 3995). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 194 672 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 276 439 человек — на 4653 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 10 275 622 человека, что составляет 17,06% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Был введен комендантский час с 22:00 до 5:00 (с конца мая — с 23:00) и резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Все основные ограничения, за исключением масочного режима, должны быть отменены к концу июня 2021 года.