Ижевск, , 22:19 — REGNUM После отключения воды в Воткинске почти на трое суток главам городов и районов Удмуртии поручили внимательно оценивать риски возникновения аварий на коммунальных сетях. Об этом на аппаратном совещании заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

По его словам, ситуация, когда почти 100-тысячный город остается без воды на двое суток «никуда не годится». При этом он отметил, что всегда бывают ситуации, которые сложно предвидеть. Однако, по мнению Бречалова, возникшую в Воткинске аварию необходимо в спокойном режиме проанализировать.

«Можно было ли ее предвидеть? Наверное, как у здания, которое строится, и у которого флажки — точки контрольные — размещаются для контроля за смещениями и сдвигами. Так же и здесь», — цитирует главу республики «Коммерсантъ-Ижевск».

Он призвал всех участников совещания обратить на аналогичные проблемы пристальное внимание, причем это касается всех коммуникаций.

Главам городов и районов необходимо осознанно, обоснованно, с мотивировкой и объяснениями оценить риски возникновения аварий, что позволит предвидеть будущие проблемы.

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Как сообщало ИА REGNUM, из-за подвижек грунта в весенний период произошло частичное разрушение запорной арматуры в камере диаметром 800 мм в районе ул. М. Горького в Воткинске. Для устранения аварийной ситуации было принято решение об отключении водоснабжения в городе, за исключением одного района. Работы на магистральном водопроводе в течение двух суток проводили силами 55 специалистов из различных организаций. После отключения 20 мая подача воды возобновилась 23 мая, однако 24 мая в социальных сетях мэру города Алексею Заметаеву писали, что в ряде домов отсутствует горячая вода, а холодная по-прежнему идет сильно хлорированная.

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По словам министра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Дмитрий Сурнина, износ сетей водоснабжения в Воткинске составляет 90%, сетей канализации — 70%. При этом он подчеркнул, что аварийными работами весь необходимый объем мероприятий перекрыть не удастся, поскольку проблема накапливалась годами, и масштабные ремонты придется проводить постоянно.

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