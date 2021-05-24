Лос-Анджелес, США, , 22:15 — REGNUM Роберт Паттинсон заключил продюсерское соглашение с кинокомпанией Warner Bros. и потоковым сервисом HBO. Об этом 24 мая сообщает портал The Wrap.

По условиям контракта Патинсон обязуется предоставить платформам Warner Bros. право первого показа фильмов. Соглашение охватывает все подразделения Warner Bros., в том числе Warner Bros. Pictures, New Line Cinema, Warner Bros. Television и HBO Max.

«Мне нравилось работать со студией на протяжении многих лет, и я очень уважаю их преданность делу, их готовность рисковать и их желание творчески расширять границы», — заявил Паттинсон.

Напомним, сейчас Роберт Паттинсон участвует в проекте кинокомикса «Бэтмен» режиссёра Мэтта Ривза, премьера которого запланирована на 3 марта 2022 года. Пока актёр не заключил контракт на съёмки в новой картине.

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