Рим, , 22:13 — REGNUM Власти регионов Италии при желании легко смогут решить проблему «второй прививки в отпуске», заявил в понедельник, 24 мая, директор по санитарным вопросам национального инфекционного госпиталя «Спалландзани» Франческо Вайя.

Пандемия коронавируса в Италии. Russian.news.cn

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Ранее руководители некоторых регионов страны (в том числе Венето, Лигурии и Лацио) выразили готовность делать вторую прививку от коронавируса всем туристам, кто в должное время будет находиться на их территории. У других губернаторов эта идея не вызвала энтузиазма.

Достаточно обменяться региональными базами данных, это нетрудно, если исходить из того, что в центре внимания должны быть интересы граждан, а не удобство организации, отметил Вайя.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания идет по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критиковали и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

В начале марта 2021 года четверо граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. В апреле эту вакцину вновь начали использовать — для вакцинации граждан старше 65 лет и повторных прививок тем, кто получил первую прививку именно AstraZeneca. Тем не менее, многие граждане отказывались от использования этой вакцины. Одновременно по инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 24 мая, в Италии умерли 125 335 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 110 (днем ранее — на 72). Число подтвержденных носителей выросло на 2490 (днем ранее — на 3995). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 194 672 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 276 439 человек — на 4653 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 10 275 622 человека, что составляет 17,06% населения Италии.