Москва, , 22:09 — REGNUM В Москве на Сретенском бульваре открылся музей нефти, сообщает 24 мая официальный сайт мэра и правительства столицы.

Событие приурочено к 300-летию нефтяной отрасли в России. В торжественной церемонии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

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«В Москве нет нефтяных вышек, нефтяных месторождений, но в столице есть множество людей, которые развивают академическую науку, прикладную науку, образование, которые работают в значительной части на нефтяную отрасль страны», — сказал он.

В столице уже открыт павильон «Нефть» на ВДНХ, где рассказывается о добыче и переработке полезного ископаемого. Новый музей посвящён истории нефтяной отрасли. Общая площадь комплекса составляет 700 кв. метров. Она поделена на 21 тематическую зону.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 мая, нефть с открытия торгов прибавляет 1,7% уверенно превысив уровень в $67,50 за баррель Brent, благодаря событиям форс-мажорного характера.

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