Рим, , 22:06 — REGNUM Италия должна стать «европейским лидером» в вопросе об уходе за пожилыми людьми, заявил в понедельник, 24 мая, министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Сейчас лидеры ЕС, по мнению министра — Германия и Швеция, где помощью на дому обеспечены 9% граждан старше 65 лет. Италия намерена покорить планку в 10%. Сперанца отметил, что это потребует в том числе и государственных инвестиций.

В настоящее время сотни тысяч пожилых граждан Италии живут в государственных и частных домах престарелых. Кроме того, популярностью пользуются услуги сиделок — как правило, на такую работу нанимают мигрантов из Восточной Европы.