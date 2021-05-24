Загреб, , 22:05 — REGNUM В Хорватии, в соответствии с результатами 2704 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 26 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 24 мая.

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К аппаратам-ИВЛ подключено 116 пациентов. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 3263.

В Хорватии 354 060 человек заразились коронавирусом с начала пандемии 25 февраля 2020 года, а общее число скончавшихся составляет 7929.

Напомним, что раннее 22 мая в Хорватии было подтверждено 518 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 27 смертельных случаев.