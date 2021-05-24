Москва, , 22:04 — REGNUM Бывший футболист Дмитрий Тарасов и его жена, модель Анастасия Костенко озвучили пол третьего совместного ребёнка. Об этом 24 мая сообщает издание StarHit.

По данным издания, у супругов родится мальчик. Пара уже воспитывает дочерей-погодок Милану и Еву.

ИА REGNUM напоминает, что Дмитрий Тарасов был трижды женат — во втором браке состоял с телеведущей Ольгой Бузовой. От первого брака у бывшего футболиста есть дочь Ангелина.

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