Салехард, , 21:58 — REGNUM В аэропорту Нового Уренгоя до 25 мая задерживается вылет авиарейса в Тюмень в связи с технической неисправностью воздушного судна. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Инцидент произошёл 24 мая. По причине технической неисправности воздушного судна RRJ-95 задержан регулярный рейс авиакомпании «Ямал» сообщением Новый Уренгой-Тюмень. Вылет самолёта планировался по расписанию 24 мая 17:10 (15:10 мск). Ориентировочное время вылета после ликвидации неисправности — 11: 00 мин (9:00 мск) 25 мая. Количество пассажиров на рейс составляет 82 человека, из них 5 несовершеннолетних.

Представитель авиакомпании «Ямал» оказывает услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.