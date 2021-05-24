Саранск, , 21:54 — REGNUM В Мордовии завершено расследование уголовного дела по ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») в отношении 30-летней местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, в марте текущего года женщина легла спать, положив рядом своего грудного ребенка. Во время сна она навалилась на сына. В результате ребенок скончался от механической асфиксии, сдавления груди и живота.

В ходе предварительного следствия женщина полностью признала свою вину. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года в Ленинградской области 26-летняя женщина в пьяном состоянии насмерть раздавила своего ребенка, когда легла с ним спать. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. По уголовному делу был проведен весь комплекс судебных экспертиз.

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