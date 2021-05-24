Санкт-Петербург, , 21:51 — REGNUM Сегодня, 24 мая, агент Гордон Стипич, который представляет полузащитника «Милана» Хакана Чалханоглу, опроверг информацию об интересе петербургского «Зенита» к услугам футболиста.

«Мы никогда не вели переговоры с «Зенитом» по переходу Хакана, даже разговоров на этот счет не было.

Информация о его возможном переходе в «Зенит» абсолютно не соответствует действительности», — приводит слова агента портал Sport24.

В летнее трансферное окно турецкий хавбек «Милана» станет свободным агентом.