Лос-Анджелес, США, , 21:51 — REGNUM В производстве Universal находится фильм на основе серии комиксов Роберта Киркмана и Марка Сильвестри Hardcore. Об этом 24 мая сообщает портал Comicbook.

Кинокомпания привлекала к проекту режиссёра фильма «Годзилла против Конга» Адама Вингарда. Отмечается, что Киркман уже создал набросок сценария, дорабатывать его будут Вингард вместе с Уиллом Симмоном.

Для справки: сюжет комиксов Киркмана и Сильвести рассказывает об агенте Дрейке, который при помощи «Программы Hardcore» может получить контроль над телом любого человека на Земле. Однажды Дрейк «застревает» в одном из тел и понимает, что у него есть 72 часа на то, чтобы выяснить, кто завладел Программой.

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