Рим, 24 мая, 2021, 21:51 — ИА Регнум. Прокуратура Рима в понедельник, 24 мая, потребовала приговорить всех 40 обвиняемых по делу о мафиозном клане «Казамоника» к длительным срокам заключения.

Цитата из х/ф «Спрут». Реж. Серхио Сильва. 1984. Италия Микеле Плачидо в роли комиссара Каттани

Обвиняемыми по делу проходят 40 человек. В сумме прокуроры запросили для них 630 лет тюрьмы.

В числе предъявленных обвинений — организация наркотрафика, вымогательства, незаконное владение и использование оружия.