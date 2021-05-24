Иерусалим, , 21:47 — REGNUM Первостепенной задачей Израиля является недопущение Ирана до создания собственного ядерного оружия, заявил 24 мая израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на церемонии вручения премий агентам «Моссада».

Агрессивный Израиль

Нетаньяху "Чтобы «Моссад» и государство Израиль продолжали идти по пути достижений, необходимо гарантировать безопасность Израиля. Первостепенная задача каждого из вас — не дать Ирану получить ядерный арсенал».

Назвав эту идею «высшей миссией» Израиля, Нетаньяху напомнил, что частью нацбезопасности его страны является дружба с США. Но нельзя во всём полагаться на Вашингтон: могут потребоваться жёсткие меры самого Израиля, если возникнет угроза со стороны Ирана. Эта угроза существует, пока есть риск создания иранского ядерного оружия, отметил Нетаньяху.

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