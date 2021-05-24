Милан, Италия, , 21:46 — REGNUM Несколько человек пострадали в результате массовой драки стенка на стенку в миланском «китайском квартале» в понедельник, 24 мая, передают местные СМИ.

По имеющимся данным, конфликт начался с дорожно-транспортного происшествия, участники которого стали выяснять отношения.

На место прибыли карабинеры, они полагают, что имело место «сведение счетов» между местными этническими криминальными группировками.

Квартал был оцеплен. Сотрудники правоохранительных органов продолжают розыск зачинщиков. Пострадавшим оказана помощь.