Тверь, 24 мая, 2021, 21:46 — ИА Регнум. Семь городов Тверской области станут участниками Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году. Проекты рассматривались 24 мая на заседании межведомственной комиссии по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» под руководством губернатора Игоря Рудени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин назвал в числе приоритетов реализацию инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие территорий. Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды важен для малых городов, исторических поселений. Участие в нем позволяет сформировать современное пространство с учётом особенностей наших территорий», — отметил Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что в число ключевых задач реализации проектов входит сохранение уникальной историко-культурной среды городов Верхневолжья. Также благоустроенные пространства становятся новыми центрами роста малого и среднего бизнеса, точками привлечения туристов и молодежи.

В 2021 году Тверскую область на конкурсе представят проекты по благоустройству городов Вышний Волочек, Кашин, Кимры, Кувшиново, Ржев, Торжок, Удомля.

В частности, Торжок в категории «Исторические поселения» заявил благоустройство улицы Студенческая, здесь планируют создать современное пространство с интерактивными зонами и объектами. Ржев в категории «Малые города» представил планы по созданию комфортных условий отдыха в парке Подпольщиков и на набережной с образовательными и развлекательными площадками. Город Кимры планирует благоустроить пешеходную зону по улицам Кирова и Урицкого. На территории появится ряд объектов, в том числе площадка с качелями и фонтаном. Вышний Волочок представит проект развития «Городского сада» у Цнинского канала под названием «Волонеция», что означает Вышний Волочек — Русская Венеция. В Удомле продолжат благоустройство парковой зоны по ул. Веницианова. В Кувшиново приведут в порядок Комсомольский парк, где ранее располагался усадебный дом Ю.М. Кувшиновой, в Кашине — набережную реки Кашинка, где создадут объекты, отсылающие к истории территории.

Если в конкурсе смогут победить все проекты, то общий объем федеральной поддержки составит 440 млн рублей. Также предусмотрено софинансирование из областного, местного бюджетов и из внебюджетных источников.

Губернатор поручил руководителям муниципалитетов необходимо обеспечить своевременную подготовку проектной документации, контролировать качество работ и сроки выполнения.

Отметим, Тверская область участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с 2018 года. За это время федеральную поддержку получили 10 проектов. Общественные пространства уже благоустроены в городах Торжок, Осташков, Старица, Удомля. В 2020 году Тверская область вошла в число регионов-лидеров среди субъектов Российской Федерации по числу отобранных проектов в рамках конкурса. В этом году работы ведутся в шести городах: Калязин, Бежецк, Конаково, Осташков, Нелидово и Торопец. В частности, в Калязине заявлено благоустройство набережной и спуска к колокольне Николаевского собора. 20 мая планы были представлены Игорю Рудене в ходе рабочей поездки главы региона в муниципалитет. Также за счет областных средств ведется реставрация колокольни. В Осташкове в этом году благоустраивают набережную, в Нелидово — площадь Ленина и улицу Горького, в Торопце заявлена реновация улицы Советской и территории Базарной площади, в Конаково — благоустройство городской набережной, в Бежецке — городского сада.