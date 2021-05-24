Вашингтон, , 21:52 — REGNUM Белый дом и Кремль обсуждают организацию саммита в Швейцарии, на котором в следующем месяце должны встретиться российский и американский президенты Владимир Путин и Джо Байден, сообщает 24 мая Associated Press со ссылкой на источники.

Советники по нацбезопаноссти США и России Джейк Салливан и Николай Патрушев встретятся на этой неделе в Женеве, предполагаемом для саммита городе, и обсудят детали, сообщил один из источников. Ожидается, что именно Женева станет первым вариантом Байдена для личной встречи с президентом Путиным, добавил второй источник.

Американская и русская стороны в качестве возможных дат рассматривают 15−16 июня. В ближайшие дни ожидается официальное заявление.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 мая, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал вопрос места встречи двух президентов «техническим моментом».