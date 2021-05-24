Тирана, , 22:28 — REGNUM Американские и албанские военные 24 мая поучаствовали в публичной части учений НАТО Defender Europe 2021 на площади Матери Терезы в Тиране.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, премьер-министр Албании Эди Рама поблагодарил всех военных, принявших участие в учениях:

Эди Рама

«Одновременно я желаю, чтобы помимо и превыше благодарности ко всем юношам в униформе, которые приняли участие в этих учениях и которые в то же время составляют гарантию повседневной безопасности албанцев и Албании и готовы к самопожертвованию, поблагодарить все их семьи, которые каждый день готовы пожертвовать ими, которые зачастую сильно переживают из-за того, что члены их семей связали свою жизнь с вооруженными силами, для которых вовсе не каждый день бывает спокойным и не всякое время — безопасно».