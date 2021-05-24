Вашингтон, , 22:04 — REGNUM Американская актриса Эмма Стоун дала новорождённой дочери символичное имя. Об этом 24 мая сообщает издание TMZ.

По данным СМИ, Эмма Стоун (полное имя — Эмили Джин Стоун) назвала дочь Луизой Джин Маккери. Среднее имя ребёнка, как и её собственное — дань уважения бабушке актрисы Джин-Луизе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 марта 2021 года Эмма Стоун и её супруг, комик Дейв Маккери стали родителями. Для пары это первый ребёнок.

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