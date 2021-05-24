Брюссель, , 21:41 — REGNUM Председатель Европейского совета Шарль Мишель распорядился провести часть открывшегося в Брюсселе саммита ЕС без электронных устройств при полной конфиденциальности, сообщил 24 мая его пресс-секретарь Баренд Лейц.

В частности, без каких-либо гаджетов были проведены «стратегические дебаты» по России и Белоруссии.

Часть заседания прошла при полном отсутствии в зале мобильных телефонов, планшетов и иных электронных устройств.

«Для обеспечения конфиденциальности обсуждения Белоруссии и России на Европейском совете его председатель попросил провести дискуссию без электронных устройств», — написал в твиттере Баренд Лейц.

Ряд комментаторов отметил, что одной из причин такого решения является опасение прослушки дискуссии спецслужбами России.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая на борту самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и севшего в Минске из-за сообщений о бомбе, белорусскими правоохранителями был задержан разыскиваемый властями Белоруссии Роман Протасевич, основатель экстремистского Telegram-канала Nexta.

Информация о бомбе оказалась ложной.

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