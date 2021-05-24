Нью-Йорк, США, , 21:38 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен ситуацией вокруг самолёта авиакомпании Ryanair, совершившего вынужденную посадку в Минске. Об этом заявил на брифинге 24 мая его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

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«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен в связи с очевидной вынужденной посадкой пассажирского самолёта в Белоруссии и последовавшим задержанием находившегося на борту белорусского журналиста Романа Протасевича», — сказал он.

Дюжаррик отметил, что Гутерреш поддерживает призывы к проведению полного, прозрачного и независимого расследования инцидента и призывает все вовлечённые стороны к сотрудничеству в таком расследовании.

Глава Всемирной организации в целом обеспокоен ситуацией с правами человека в Белоруссии и призывает власти республики соблюдать свои международные обязательства, в том числе касающиеся обеспечения основополагающих прав на свободу собраний и свободу выражения, добавил Дюжаррик.

Напомним, 23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. По утверждению белорусских властей, необходимость в посадке авиалайнера была вызвана угрозой взрыва на борту, якобы поступившей от палестинского исламистского движения ХАМАС.

После приземления самолёта в Минске были задержаны находившиеся на борту основатель оппозиционного белорусского телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и гражданка России Софья Сапега.