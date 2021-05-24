Тобольский район, Тюменская область, , 21:37 — REGNUM В Тюменской области проверяет информацию о том, что в деревне Кузьмина Тобольского района ветеран труда живёт без воды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Информация о том, что 94-летняя ветеран Мария Зольникова зимой вынуждена топить снег, чтобы добыть воду, потому что в населённом пункте уже пять лет отключена единственная колонка, появилась в группе «Главные новости Тобольска» социальной сети «ВКонтакте».

Как поясняет администрация Тобольского района, деревни Кузьминой документально не существует около 20 лет. Малые деревни Кузьмина, Навильникова, Зольникова объединились в одну деревню и носят общее название Зольникова, где в настоящее время зарегистрированы 12 человек.

«В данном населенном пункте имеется действующий водопровод. На существующую сеть планируется установить станцию водоочистки, благодаря которой, жители деревни Зольниковой, а также близлежащих деревень Македоновой и Новосёловой, будут обеспечены чистой питьевой водой. Заявку на выделение финансирования данного проекта администрация Тобольского района направила в областные ведомства», — сообщает районная администрация.

Кроме того, ветеран труда Мария Зольникова проживает в деревне рядом с сыном и его супругой, у которых в хозяйстве имеется скважина.

«Чтобы провести водопровод к дому ветерана, родственникам необходимо обратиться в МУП ЖКХ Тобольского района для получения технических условий. Кроме того, Марии Максимовне положена материальная помощь на благоустройство жилищных условий. Родственникам необходимо обратиться в районный комплексный центр социального обслуживания населения», — добавили чиновники.