Ижевск, , 21:36 — REGNUM По решению Индустриального суда Ижевска заключены под стражу участники преступной группы за производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере на территории Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского надзорного органа.

По версии следствия, трое местных жителей с помощью специального оборудования и химических средств в подпольной лаборатории на территории одного из садоводческих товариществ производили наркотики с целью сбыта и доставляли их в места хранения. В ходе следствия из тайниковых закладок было изъято 26 кг запрещенных веществ.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей организованной группой в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам»).

Подозреваемые заключены под стражу на два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе патрулирования улиц Ижевска на прошлой неделе сотрудники ДПС остановили автомобиль «Лада», которым управлял ранее судимый 20-летний житель Сарапульского района. При проверке документов мужчина вел себя неадекватно, проявляя излишнюю тревожность. В ходе личного досмотра у него было изъято два пакета, в которых находились 80 свертков с разовыми дозами наркотического вещества.

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