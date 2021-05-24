Лос-Анджелес, США, , 21:34 — REGNUM Премьера перезагрузки фильма ужасов «Восставший из ада» состоится в онлайн-кинотеатре Hulu. Об этом 24 мая сообщает портал Bloody Disgusting.

Отмечается, что картину будут показывать только на сайте этого потокового сервиса и она не выйдет в кинопрокат. Снимать фильм будет Дэвид Брукнер («Ритуал», «Сигнал)». Пока нет информации о сюжете и сроках начала производства.

Напомним, фильм «Восставший из ада» писатель-фантаст и режиссёр Клайв Баркер выпустил в 1987 году. Стоит отметить, что в производстве телеканала HBO сейчас находится одноимённый сериал, над которым будут работать Дэвид Гордон Грин («Хэллоуин»), продюсер и автор комиксов Марк Верхейден и режиссёр Майкл Догерти («Годзилла 2: Король монстров»).

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