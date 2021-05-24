Рим, , 21:33 — REGNUM

По данным на вечер понедельника, 24 мая, в Италии умерли 125 335 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 110 (днем ранее — на 72), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 2490 (днем ранее — на 3995).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 194 672 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 276 439 человек — на 4653 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 10 275 622 человека, что составляет 17,06% населения Италии.