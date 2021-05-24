Вашингтон, , 21:30 — REGNUM Администрация США осуждает инцидент с вынужденной посадкой пассажирского самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске, заявила 24 мая на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.

«Мы требуем немедленного международного прозрачного и вызывающего доверие расследования этого инцидента. Мы поддерживаем двухсторонние контакты с целым рядом наших партнеров», — сказала Псаки.

Ранее глава госдепа США Энтони Блинкен заявил, что США «вновь осуждают преследования и произвольные задержания журналистов» в Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая на борту самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и севшего в Минске из-за сообщений о бомбе, был задержан разыскиваемый властями Белоруссии Роман Протасевич, основатель экстремистского Telegram-канала Nexta.

Он обвиняется по нескольким уголовным статьям, в том числе за организацию массовых беспорядков и призывы к терактам и свержению законной власти.

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