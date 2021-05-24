Брюссель, 24 мая 2021, 21:27 — REGNUM Запрет для белорусских авиакомпаний совершать полёты над территорией стран ЕС намерены ввести участники саммита Евросоюза, сообщает 24 мая Reuters.

Национальный аэропорт «Минск»
Национальный аэропорт «Минск»
(сс)Vasyatka1

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В готовящемся заявлении саммита ЕС, важнейшей темой которого станет инцидент с посадкой лайнера компании Ryanair в Минске накануне, 23 мая, говорится, что белорусские авиакомпании столкнутся с закрытием доступа для их самолётов к аэропортам ЕС.

Авиаперевозчикам ЕС, по рекомендации Брюсселя, следует отказаться от полётов над Белоруссией. Кроме того, Брюссель намерен составить новый санкционный список стран ЕС, в который войдут физические и юридические лица из Белоруссии.

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