Рим, , 21:27 — REGNUM Стали известны результаты тестов на запрещённые вещества в крови солиста группы Maneskin Давида Дамиано. Об этом 24 мая сообщает издание Starhit.

По данным издания, следов наркотиков в крови Дамиано не обнаружено. Европейский вещательный союз тщательно изучил видеозаписи с шоу «Евровидение-2021» и пришёл к выводу, что один из участников группы действительно разбил бокал. Именно из-за этого Дамиано склонился над столом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, солиста Maneskin Давида Дамиано заподозрили в употреблении запрещённых веществ во время проведения конкурса песни «Евровидение-2021». Однако музыкант опроверг все обвинения и предложил сдать наркологоческий тест.

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