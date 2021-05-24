Лос-Анджелес, США, , 21:22 — REGNUM Эванджелин Лилли, возможно, случайно раскрыла информацию о возвращении одного суперзлодея Marvel в фильме «Человек-муравей 3». Об этом 24 мая сообщает журнал Men's Health.

Журналисты обратили внимание, что Лилли разместила в Instagram первую страницу своей копии сценария к будущей картине. При этом она отметила в посте своих коллег: Пола Радда, Мишель Пфайффер, Майкла Дугласа и Кори Столла. Позже актриса удалила публикацию

Напомним, Кори Столл исполнил роль не отягощённого моральными принципами учёного Даррена Кросса в первой части «Человека-муравья». В конце этой картины, после того, как Скотт Лэнг (Полл Радд) сорвал планы Кросса, зрителей заставили поверить в то, что антагонист погиб.

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