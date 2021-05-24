Шолоховский район, Ростовская область, , 21:20 — REGNUM Казаки войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» почтили память писателя Михаила Шолохова, совершив конный переход. Марш состоялся 24 мая в станице Каргинской, где прошло детство певца Тихого Дона, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Почтовые марки СССР — Шолохов Михаил, Герой Социалистического Труда

В конный поход вышли 15 казаков — дружинники конных взводов Белокалитвинского и Миллеровского районов. Казаки посетили места, где жил и работал лауреат Нобелевской премии. У станицы Кружилинской, где родился писатель, казаки посетили мемориальный комплекс с родительской усадьбой Шолохова, затем памятник «Казакам Тихого Дона».

Завершился конный переход в станице Вешенской, где казаков встретили в усадьбе Шолохова. К могиле писателя легли живые цветы.

Донцы прошли верхом 60 километров.