Ижевск, , 21:14 — REGNUM В Удмуртии по итогам января-апреля текущего года введено в эксплуатацию 265 тыс. кв. метров жилья, что на 20% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

При этом годовой план по вводу жилья предполагает введение в эксплуатацию 839 тыс. кв. метров нового жилья. От общего объема введенного жилья 51% построен индивидуальными застройщиками. Таким образом, до настоящего момента план выполнен на 31%.

По словам главы минстроя, ЖКХ и энергетики республики Дмитрия Сурнина, несмотря на большой объем выполненных работ, спрос на жилье остается высоким.

«Во многом он поддерживается за счёт льготных ипотечных продуктов. Так, за 4 месяца в Удмуртии ипотеку получили 6 тыс. человек на сумму около 12 млрд рублей. Сумма по сравнению к тому же периоду прошлого года выросла на 67%. При этом средняя ипотечная ставка по отношению к маю 2020 года снизилась почти на 2 процентных пункта и составила 6,8% годовых», — подчеркнул Сурнин.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-марта 2021 года в республике введены в эксплуатацию жилые помещения общей площадью 215,838 кв. метров, что на 11,1% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Из этого объема жилья 94,037 тыс. кв. метров введено населением за счет собственных и заемных средств, по сравнению с показателем января-марта прошлого года жители Удмуртии построили на 9,6% жилья меньше.

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