Москва, , 21:09 — REGNUM Российская исполнительница MIA BOYKA выпустила новую песню под названием «Мизинчик». Композиция уже доступна на цифровых площадках.

В своём сингле MIA BOYKA поёт о любви к молодому человеку, который не уделяет ей достаточно внимания. «Я в тебя врезалась — бум. Теперь мне нужна больничка», — говорится в одной из строчек припева.

Ранее MIA BOYKA выпустила клип на хит «Бегу по тропинке». Песня «завирусилась» благодаря платформе TikTok.

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