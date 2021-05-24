Йошкар-Ола, , 21:04 — REGNUM Медведевский районный суд Марий Эл удовлетворил заявление прокуратуры о взыскании с бывшей главы министра финансов региона Гульфии Габдул-Бариевой ущерб, причиненный республиканскому бюджету. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-служба надзорного органа.

Экс-министр была осуждена ранее по статье о превышении полномочий.

После вступления судебного решения в законную силу его реальное исполнение будет контролироваться прокуратурой.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года суд вынес приговор по уголовному делу по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Обвинительное заключение утвердил в декабре 2019 года зампрокурора Марий Эл Павел Шамов.

Установлено, что по письменному указанию осужденной в 2015 году шесть республиканских ведомств незаконно исключили из отчетности данные о просроченной задолженности по объектам строительства, которые входили в Республиканскую адресную инвестиционную программ. В связи с тем, что просроченная задолженность в бюджетной отчетности за 2014 — 2016 годы не отражалась, при формировании бюджетов на очередной финансовый год необходимые денежные средства на ее погашение не закладывались. В результате долговая нагрузка на бюджет республики увеличилась.

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Подрядные организации позднее обратились в Арбитражный суд для взыскания задолженности. В их пользу были взысканы невыплаченные средства, пени, штрафы и судебные расходы на 9,7 млн рублей.

Решение Йошкар-Олинского суда было обжаловано, однако Верховный суд оставил его решение в силе.

В марте текущего года прокуратура обратилась с иском о взыскании бюджетного ущерба с осужденной.