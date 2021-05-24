Пекин, , 21:02 — REGNUM В Китае разворачивается борьба со спекуляцией сырьевыми товарами; компетентные органы потребовали от ведущих предприятий в данной сфере прекратить практику завышения цен и добиться их стабилизации. Об этом 24 мая сообщает Синьхуа, ссылаясь на информацию, распространенную Государственным комитетом КНР по делам развития и реформ.

Спекулянт злейший враг fishki.net

На встречу, в ходе которой было оглашено указанное требование, были приглашены представители предприятий и компаний, занятых и имеющих влияние на цены в сферах добычи и переработки руды, производства стали, меди, алюминия. Было отмечено, что рост цен на сырьевые товары в Китае связан с аналогичной мировой тенденцией, однако свою негативную роль сыграла и спекуляция на внутреннем рынке. Власти страны готовы вести тщательный мониторинг ситуации, которая складывается на сырьевых рынках.