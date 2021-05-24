Лос-Анджелес, США, , 21:02 — REGNUM Роль Вилли Вонки в новой картине на основе повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика» исполнит Тимоти Шаламе. Об этом 24 мая сообщает портал Deadline.

Сюжет фильма «Вонка» (Wonka) расскажет о приключениях героя, которые имели место до открытия его предприятия. Источники издания сообщили, что в этой картине Шаламе впервые продемонстрирует зрителям свои навыки в танце и пении, поскольку в картине будет несколько музыкальных сцен.

Напомним, снимать фильм «Вонка» будет Пол Кинг на основе сценария, который он написал вместе с комедийным актёром Саймоном Фарнэби. Стоит отметить, что это будет уже третья лента киностудии Warner Bros. на основе произведения Даля. В предыдущих экранизациях Вилли Вонку сыграли Джин Уайлдер и Джонни Депп.

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