Пекин, , 21:00 — REGNUM В Китае приняты меры по повышению конкурентоспособности туристической отрасли. Об этом 24 мая сообщает Синьхуасо ссылкой на содержание специальную директивы, выпущенной Министерством культуры и туризма КНР.

Директива включает 29 основных задач, распределенных по шести направлениям деятельности министерства и предполагает создание и развитие брендов туристических услуг, разработку стандартов обслуживания, подготовку кадров специалистов, усиление защиты прав и интересов туристов. Предполагается, что к 2025 году туризм превратится в «визитную карточку» Китая.