Пекин, , 20:59 — REGNUM В китайских религиозных кругах и среди верующих разных конфессий с возмущением воспринят недавний доклад Комиссии США по международного религиозной свободе (USCIRF). В заявлении, обнародованном секретариатом объединенной конференции общенациональных религиозных организаций Китая, отмечается, что права верующих в стране защищены в соответствии с законом, а религиозные круги вносят большой вклад в поддержание стабильности и высоких темпов развития. Об этом 24 мая сообщает Синьхуа, подчеркивая, что верующие и религиозные объединения в КНР пользуются полной свободой вероисповедания.

Религиозные круги Китая, отмечается в заявлении, приняли активное участие в борьбе с пандемией, организовав сбор и оказания помощи целому ряд регионов свей страны и зарубежным государствам. Однако USCIRF либо замалчивает, либо намеренно искажает эти факты в целях очернения Китая, его внутренней и внешней политики, уверены китайские верующие.