Каир, 24 мая, 2021, 20:57 — ИА Регнум. Очередные партии китайских вакцин от коронавирусной инфекции фармацевтических компаний Sinopharm и Sinovac Biotech были доставлены в Каир. Об этом 24 мая сообщает Синьхуа, ссылаясь на данные посольства КНР в Египте.

(сс) Prefeitura de Itapevi — Perfil Oficial Вакцина CoronaVac для Бразилии

Сообщается, что партии обеих вакцин были закуплены, а в церемонии принял участие посол КНР в Египте Ляо Лицян, а также ряд официальных должностных лиц египетской стороны. Подчеркивается, что Египет стал первой африканской и первой арабской страной, изъявившей готовность сотрудничать с Китаем в производстве вакцин. 21 апреля стороны подписали соглашение о производстве в Египте одной из китайских вакцин — CoronaVac.

Посол обратил особое внимание на то, что Китай твердо поддерживает Африку в борьбе с эпидемией.